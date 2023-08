Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Warner Bros. Discovery l-a numit miercuri pe un veteran al industriei media, britanicul Mark Thompson, care a condus in trecut BBC si The New York Times, in functia de CEO al CNN pentru a relansa acest post TV de stiri, aflat in cautarea unei noi identitati si confruntat cu o scadere a cotelor…

- FOTO| Șofer inconștient pe autostrada A1: A condus un autocar cu 32 de pasageri pe contrasens, pe banda de URGENȚA FOTO| Șofer inconștient pe autostrada A1: A condus un autocar cu 32 de pasageri pe contrasens, pe banda de URGENȚA In urma apariției unui material video in media, la data de 8 iulie, in…

- La data de 05 iulie 2023, ora 14:53, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN66 din direcția Petroșani-Hațeg, in afara localitații Merișor, s-ar fi angajat intr-o depașire neregulamentara a unui ansamblu de vehicule intrand in coliziune…

- Joi, 29 iunie 2023, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 20 ani, din localitatea Veseuș, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt in scop de folosința, conducere fara permis și conducere…

- Procesiunea ”Calea Sfinților” cu racla cu moaștele Sf.Ioan cel Nou de la Suceava care a avut loc joi de la ora 18.00 pe strazile din municipiul Suceava a fost una impresionanta. Peste 20.000 de oameni au ieșit in strada mulți dintre ei cu buchete de sanziene in maini. Alaiul a fost și el unul impresionant…

- Polițiștii din Moinești au luat masura reținerii unui tanar de 28 de ani, din comuna Palanca, banuit de comiterea infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinregistrat, fara permis de conducere si sub influenta alcoolului sau a altor substante. Acesta a fost introdus in…

- Marcel Ciolacu a fost desemnat marți premier de președintele Klaus Iohannis, fiind al patrulea premier PSD numit de actualul președinte in timpul celor doua mandate la Cotroceni. Din 2014 incoace, Iohannis și-a pus semnatura pe numirea la șefia Palatului Victoria a pesediștilor Sorin Grindeanu, Mihai…

- Un an de inchisoare a primit o femeie de 60 de ani din municipiul resedinta, dupa ce a fost prinsa de politisti conducand pe un drum public desi nu avea permis de conducere.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, femeia a fost ridicata de politistii Serviciului…