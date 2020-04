Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul celor 2.000 de romani care, in plina pandemie de coronavirus, s-au inghesuit in Aeroportul Cluj ca sa plece la munca in Germania, are ecou si la Suceava. Printre pasageri s-a aflat si un grup format din cel putin 30 de persoane din comuna carantinata Patrauti.

- Numarul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 a crescut la 22 in judetul Sibiu, majoritatea fiind de la sectia de Gastroenterologie din Spitalul Judetean, a declarat purtatorul de cuvant al Prefecturii, Andreea Stefan.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Sibiu, Andreea Stefan, anunta ca pana in prezent…

- Ancheta vizand aglomerația formata la intrarea in Aeroportul din Cluj Foto: Arhiva. Politistii din judetul Cluj au început o ancheta în urma aglomeratiei formate joi, 9 aprilie, la intrarea pe Aeroportul din Cluj-Napoca. S-au adunat peste 1000 de oameni, muncitori sezonieri…

- Prefectura Cluj a incercat sa mobilizeze intreaga desfașurare a operațiunii, astfel a trimis 30 de jandarmi și mascați la fața locului, conform Antena3. Directorul Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, a declarat ca sunt prevazute 12 curse care pleaca spre destinatii…

- UN NOU “CAZ SUCEAVA” SCANDALOS… Peste 70 de persoane din comuna Garceni, in jur de 40 de adulti si 30 de copii, sunt in pericol de imbolnavire cu Covid 19, dupa ce una din femeile din cultul penticostal, din satul Racovita, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta. Cazul este, deja, confirmat,…

- Pana sambata, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.452 de persoane confirmate pozitiv, 139 au fost declarate vindecate și externate (54 la Timișoara, 55 la București, 16 la Iași, 6 la Craiova, 6…

- Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timisoara si cate unul in Bucuresti, Cluj Napoca,…

- Este vorba despre zborurile din Memmingen / Munchen West, Dortmund, Basel-Mulhouse-Freiburg, Madrid, Nurnberg, Karlsruhe / Baden-Baden si Frankfurt Hahn. Compania subliniaza, de asemenea, ca pasagerii care calatoresc din zone cu expunere la risc ridicat (zona rosie) vor intra în carantina…