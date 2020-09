Stiri pe aceeasi tema

- Scenele dramatice de bullying din Targu Jiu apar din nou, parca trase la indigo, de aceasta data victima fiind un tanar de 14 ani. In videoclipul postat pe Facebook de catre Stop Bully Romania se vede cum adolescentul, vizibil mai mic decat agresori, este obligat sa-și ceara scuze, este injurat, umilit…

- Organizatia „Stop Bully Romania“ a prezentat pe pagina de Facebook inca un caz de bullying care a avut loc in municipiul Targu Jiu. Este vorba de un adolescent care este lovit cu furie de alti doi tineri.

- Un nou filmuleț in care doi baieți și o fata, toți minori, il lovesc cu pumnii și picioarele, il scuipa și il injura pe un alt baiat, a aparut, marți, 8 septembrie, pe o rețea de socializare. Scena se petrece tot in orașul Tg. Jiu, intr-un gang din spatele unui bloc și este filmata de o persoana din…

- In timp ce vestul tarii este maturat de furtuni puternici, iar temperaturile maxime nu vor depasi 24 de grad, in sud maximele urca ametitor pana la 35 de grade Celsius. De joi insa se racoreste si in regiunile sudice.

- Nepotul și finul lui Emi Pian s-a suparat tare pe toți cei care i-au criticat liderul. Din acest motiv, Dragan Ion Alexandru a transmis un mesaj de neimaginat romanilor. "Bai romanilor sa va zic ceva, voi sunteți ce-i mai rai oameni de pe pamant" "Atentie!!! Noi tiganii ne cerem scuze pentru…

- Copii si tineri care au participat la olimpiada dedicata mestesugurilor artistice traditionale participa, in acest week-end, la Targul Creatorilor Populari din Romania, care reuneste in Muzeul in aer liber din padurea Dumbrava Sibiului peste 250 de creatori populari din toate regiunile tarii. "Targul…

- Vremea va fi instabila duminica, 19 iulie, in vestul si nordul tarii, in timp ce in sud temperaturile urca pana la 33 de grade. De luni, se racoreste in toate regiunilor, maximele nu vor mai depasi 28 de grade in Lunca Dunarii, iar vijeliile si ploile se extind.

- Furtunile violente si potopul de ploi nu se opresc. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anuntat instabilitate atmosferica accentuata si saptamana viitoare. In acest weekend, vremea rea matura Romania.