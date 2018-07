Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a avut loc comuna Paulesti din Prahova. Valvataia a fost extrem de puternica, iar flacarile au putut fi observate chiar de la Ploiești, oraș aflat la cativa kilometri distanța. Focul s-a extins rapid, pe o suprafata de 600 de metri partrati și a fost intreținut de cauciucurile depozitate…

- Flacrile au izbucnit inainte de inceperea slujbei de dimineața, din cauza unei sobe electrice lasata nesupravegheata. Focul s-a extins cu repeziciune, iar fumul gros se putea vedea de la mai multi kilometri distanta. La fata locului a fost o mobilizare impresionanta. Pompierii au intervenit…

- Pompierii s-au luptat toata noaptea sa stinga un incendiul care a cuprins la miezul nopții adapostul de animale al unei ferme din comuna Merei, județul Buzau. Proprietarul a ramas fara o parte din bovinele surprinse in grajd și peste 40 de tone de furaje. Intervenția pompierilor a durat cinci ore. Dupa…

- Un barbat a decedat in apartamentul sau cuprins de un incendiu, iar doi copii si o femeie s-au intoxicat cu fum, fiind transportati la spital. Intregul imobil cu patru etaje a fost evacuat, din cauza degajarilor mari de fum. Pompierii au reusit sa lichideze flacarile in cateva minute si urmeaza sa…

- Un barbat a decedat in apartamentul sau cuprins de un incendiu, iar doi copii si o femeie s-au intoxicat cu fum, fiind transportati la spital. Intregul imobil cu patru etaje a fost evacuat, din cauza degajarilor mari de fum. Pompierii au reusit sa lichideze flacarile in cateva minute si urmeaza sa stabileasca…

- Focul a izbucnit, marti dupa-amiaza, intr-un aprtament situat la etajul al doilea al unui bloc cu patru etaje situat in cartierul aradean Confectii, iar locatarii alarmati de degajarile mari de fum au sunat la 112. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii din Turț au reușit salvarea unei gospodarii intregi de la mistuire. Astazi, 12 mai, in jurul pranzului, echipajele au fost solicitate sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in incaperea centralei termice situata la demisolul unei case din Calinești-Oaș. Incendiul a fost provocat…

- Un incendiu de proportii a avut loc astazi in gospodaria unei familii din Jelna. In casa cuprinsa de flacari locuiau un barbat in varsta de 61 de ani, o femeie de 35 de ani si cinci copii. Doi dintre coipii, gemeni, in varsta de doi ani si jumatate au fost salvati de chiar de mama lor, in timp ce barbatul…