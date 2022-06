Un nou Azovstal - Ucrainenii din Severodoneţk se adăpostesc într-o uzină chimică Civili ucraineni se adapostesc de bombardamentele rusesti sub o uzina chimica din orasul ucrainean Severodonetk si este posibil sa fie depozitate stocuri de substante chimice periculoase in instalatie, a declarat seful administratiei militare regionale din Lugansk, Serhii Gaidai, miercuri, pentru Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

