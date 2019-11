Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece persoane, dintre care noua civili, au fost ucise sambata intr-un atentat cu masina-capcana in orasul Al-Bab din nord-estul Siriei, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile...

- Zi insangerata! Un nou atentat terorist. Peste 50 de persoane au murit, alte zece sunt ranite Cel putin 53 de militari si un civil si-au pierdut viata intr-un atac terorist asupra unei tabere militare de la Indelimane, in apropiere de frontiera cu Nigerul, anunta presa internationala. La 24 de ore de…

- Circa 100 de persoane - femei avand legatura cu Statul Islamic si copii ai acestora - au evadat dintr-o tabara pazita de fortele de securitate sub comanda kurzilor sirieni in nordul Siriei, a anuntat duminica Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO, cu sediul la Londra), informeaza Reuters…

- Atentat groaznic. Baie de sange, bomba a fost plasata intr-un autobuz in care se aflau multe femei si copii. Doisprezece persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite. Doisprezece civili au fost ucisi in explozia unei bombe plasate intr-un autobuz la intrarea in orasul siit sfant Kerbala din…

- Lovituri aeriene efectuate de regimul de la Damasc si aliatul sau rus, care continua ofensiva contra jihadistilor si rebelilor in nord-vestul Siriei, au ucis miercuri 16 civili, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia France Presse, potrivit Agerpres. Dintre…

