Un nou accident în Baia Mare din cauza alcoolului la volan Azi-noapte, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au mai intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Independenței din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca doua autoturisme au intrat in coliziune la intersecția cu bulevardul Decebal. La volanul autoturismelor au fost identificați doi barbați de 22 respectiv 38 de ani, ambii din Baia Mare, potrivit IPJ. Ambii conducatori auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero in cazul șoferului de 22 de ani, iar in cazul barbatului de 38 de ani, rezultatul a fost de 1.18 mg/l alcool pur in aerul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

