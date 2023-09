Stiri pe aceeasi tema

- Funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chisinau, urmare a controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor cursei "Istanbul-Chișinau" au depistat in bagajul unei pasagere 130 de coliere din pietre, nedeclarate organului vamal. Documentata pe caz este o cetațeana straina, in virsta…

- Pentru ca medicii i-au recomandat sa se plimbe in aer liber mai mult, din cauza unor probleme de sanatate, un norvegian s-a gandit sa-și cumpere un detector de metale pe care sa-l aiba la el, ca sa imbine utilul cu placutul, fiind pasionat de arheologie inca de cand era copil.

- Sapaturile, in cadrul carora au fost descoperite multe picturi murale de neprețuit și o comoara de monede, au avut loc in timpul lucrarilor de restaurare pe scara larga a templului. Experții din Roma au finalizat prima saptamina de sapaturi intr-una dintre cele mai vechi parți ale Bisericii Sfintului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului Poliției de Frontiera Aeroport Henri Coanda, impreuna cu lucratori vamali, au descoperit, ascunse in mai multe pungi cu cereale, aproximativ 4 kg bijuterii din metal galben și alb pe care doua femei incercau sa le introduca ilegal in țara. “In data de 07.08.2023,…

- Costul boabelor de cacao angro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, iar producatorii pariaza ca preturile pentru acest ingredient crucial al ciocolatei vor ramine la un nivel ridicat pina la finele lui 2024. Motivul principal este scaderea productiei in Vestul Africii, o regiune care…

- Politistii de la Serviciului Investigatii Criminale au facut percheziții la domiciliul unui barbat care se ocupa de colectarea si valorificarea ilegala a unor bunuri care ar face parte din patrimoniul national, printre care si zeci de monede romane si medievale, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Cea mai mare colecție privata de monede antice și medievale, marea majoritate in legatura cu spațiul romanesc de circulație, inclusiv cateva raritați extreme, este scoasa la licitație peste 4 zile la București. Cele 212 piese antice – celtice, dacice, grecești, romane imperiale și republicane, dar și…

- In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare 13 mandate de percheziție domiciliara la domiciliile, respectiv la sediul unui operator economic, din județul Prahova, in urma unei acțiuni de prindere…