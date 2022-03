Un nor toxic acoperă Ucraina – autoritățile din România monitorizează situația Ucraina este acoperita de un nor toxic din cauza bombardamentelor. Autoritațile din Romania au intrat in alerta Autoritațile de mediu monitorizeaza permanent calitatea aerului din Romania in conditiile in care Ucraina este acoperita de un nor toxic. Harțile realizate cu ajutorul sistemului Goddar de Observare a Pamantului al NASA indica desupra țarii vecine concentrații ridicate de monoxid de carbon. Insa in aer plutesc și alți compuși chimici inclusiv particule cancerigene de asbest. Exploziile urmate de incendii puternice sunt principala cauza. De cand au inceput sa cada bombe, in Harkov,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

