- Jaafar Jackson, unul dintre nepotii cantaretului Michael Jackson, va interpreta rolul principal intr-un lungmetraj despre viata si cariera celebrului star al muzicii pop, informeaza site-ul publicatiei americane The Hollywood Reporter.

- Antoine Fuqua, regizor american in varsta de 56 de ani, a fost ales sa realizeze un film biografic asteptat despre Michael Jackson, anunta Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Actorul Teodor Corban a murit marți, la varsta de 65 de ani. Anunțul decesului a fost facut de teatrologul Oltița Cintec pe contul sau de Facebook. Potrivit unor relatari de presa, artistul ar fi suferit de leucemie.

- Povestea trista de viața a cantareței Amy Winehouse va fi prezentata intr-un film biografic, care va surprinde toate detaliile calatoriei sale spre faima. Rolul artistei va fi interpretat de actrița britanica Marisa Abela. Filmul este intitulat „Back to Black”, dupa una dintre melodiile cantareței,…

- Lansat in anul 2000, Gladiatorul a devenit instantaneu cel mai bun film epic din toate timpurile si a avut incasari uluitoare, de 460 de milioane de lire sterline. La 23 de ani de la original, regizorul Ridley Scott revine cu o continuare mult asteptata. Filmarile sunt programate pentru luna mai. Locatiile…