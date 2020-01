Stiri pe aceeasi tema

- Aflata sub comanda unui staff tehnic condus de Ianis Zicu 36 de ani , FC Farul Constanta a incheiat meciurile din 2019 din editia 2019 2020 a Ligii a 2 a pe locul noua in clasament, cu 29 de puncte si 2 la "adevarldquo;, inregistrand in cele 20 de partide disputate opt victorii, cinci egaluri si sapte…

- Aproape 600 de puncte de colectare a deseurilor reciclabile vor deservi zona rurala a judetului Vrancea. In mai multe comune astfel de puncte exista deja, fiind colectate in special sticlele de plastic. Proiectul judetean de management al deseurilor, care poarta titulatura „Vrancea curata”, s-ar putea…

- Situația alarmanta din Australia a adus un efect bizar la 2.000 de kilometri distanța de locul tragediei. Ce s-a intamplat din cauza fumului și a mirosului extrem de ințepator? Situația se inrautațește cu fiecare clipa. Efectul incendiilor din Australia Fumul cauzat de incendiile de vegetație din Australia…

- Dan Petrescu și-a laudat jucatorii dupa victoria cu Celtic Glasgow, scor 2-0, in urma careia au obținut calificarea in 16-imile Europa League. Tehnicianul celor de CFR Cluj a declarat ca nu se aștepta ca echipa sa stranga 12 puncte in Grupa E, precizand ca tot clubul trebuie felicitat.

- Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans de noua puncte procentuale fata de principala formatiune de opozitie, Partidul Laburist, releva un sondaj de opinie realizat de YouGov in perspectiva alegerilor anticipate din Regatul Unit prevazute pentru 12 decembrie, transmite…

- Toate universitatile din Iasi sunt in crestere fata de anul anterior ca punctaj in clasament, dar Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a cazut de pe locul al patrulea pe locul cinci, fiind devansata de Universitatea de Vest din Timisoara. „Cuza" ar avea 9 puncte, Universitatea de Vest 10, pe…

- Fiscul spaniol l-a amendat cu un milion de euro pe capitanul echipei de fotbal Real Madrid, Sergio Ramos, ca urmare a neregulilor constatate in plata impozitelor pentru drepturile sale de imagine, anunta cotidianul El Mundo.