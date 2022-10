Un motodeltaplan s-a prabusit! Doi barbati sunt raniti (GALERIE FOTO) Echipajele ISU Sibiu intervin cu doua ambulante SMURD dintre care una cu medic si o autospeciala de stingere, la iesirea din localitatea Selimbar spre Bungard, unde un motodeltaplan s a prabusit. La locul interventiei se deplaseaza si elicopterul SMURD al ISU Mures. Din primele informatii sunt implicate doua persoane constiente., transmite ISU Sibiu. Cele doua persoane de sex masculin care se aflau in motodeltaplan au primit ingrijiri medicale la fata locului si vor fi transportate la UPU Sibiu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

