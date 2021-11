Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 53 de ani a decedat, joi dimineata, in urma unui accident rutier produs pe Soseaua Vrancei, in care au fost implicate doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Politistii rutieri au intervenit, joi dimineata, pe Soseaua Vrancei, in zona unei statii de…

- La data de 19 octombrie a.c., in jurul orei 21.00, Politia municipiului Onesti a fost sesizata prin SNUAU112 despre producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Saturn din localitate. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Onesti, in urma verificarilor efectuate, au stabilit…

- "Politistii Biroului rutier Ramnicu Valcea au intervenit la un accident rutier petrecut pe DJ 647, comuna Mihaesti. Sunt implicate doua autoturisme conduse de un barbat de 27 de ani, iar celalalt sofer are 39 de ani. Acestia au fost testati cu aparatul etilotest rezultand ca nu au consumat alcool",…

- Un motociclist a decedat joi, pe DN 23D, dupa ce motocicleta pe care o conducea a intrat in coliziune cu un autoturism, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "Prin apel 112 am fost informati despre producerea unui accident rutier, pe DN 23D, la intrare in…

- Trei tineri cu varste intre 14 si 19 ani au murit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un copac, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, in noaptea de vineri spre sambata, polițiștii…

- Trei tineri cu varste intre 14 si 19 ani au murit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un copac, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In cursul noptii (...), politistii Serviciului Rutier au fost sesizati…

- O masina de politie a fost implicata, joi, intr-un accident rutier produs in orasul Simeria, autospeciala intrand in coliziune cu un alt autoturism intr-o intersectie dirijata cu un indicator de "Stop", a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres. Din primele…