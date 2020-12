Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz a anunțat, intr-un live pe Facebook facut dupa miezul nopții alaturi de deputatul Catalin Drula, victoria USR PLUS Timiș și le-a cerut liberalilor sa incheie negocierile. ”In Timișoara și in Timiș lucrurile sunt destul de clare – numaratoarea asta paralela arata ca am caștigat foarte,…

- Ministrul Economiei Virgil Popescu este sigur de victoria PNL, deși singurul sondaj de tip Exit-poll arata ca liberalii s-au clasat pe locul al doilea. Popescu spune ca urmeaza 4 ani de construcție. Virgil Popescu a scris pe Facebook faptul ca PNL a caștigat alegerile. Citește și: EXCLUSIV…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis, duminica, cu peste 3 ore inainte de inchiderea urnelor de vot la alegerile parlamentare, ca „victoria este aproape”. „Victoria e aproape ! Astazi, impreuna, putem scrie istorie ! Hai la vot !”, a transmis Marcel Ciolacu pe Facebook. Prezenta la vot…

- Sunt probleme cu votul prin corespondența la alegerile parlamentare. Mai mulți telespectatori din diaspora ne-au semnalat in ultimele ore pe adresa redacției Dig24 ca plicurile lor nu au ajuns la București. Biroul Electoral Central a solicitat Companiei Nationale Posta Romana SA mai multe informatii…

- Biroul Electoral Central a stabilit procedura care va fi urmata la alegerile parlamentare din 6 decembrie in cazul in care Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal - SIMPV - va semnala ca o persoana s-a mai prezentat la urne la acest scrutin.Potrivit…

- Reprezentanții PNL au depus marți, la Biroul Electoral Central, listele cu semnaturi pentru susținerea candidaților liberali la alegerile. Conform liderului Ludovic Orban, ar fi vorba de aproape trei sferturi de milion de adeziuni. O delegație a PNL, in frunte cu premierul Ludovic Orban și vicepremierul…

- Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, anunța ca PNL e disperat sa faca alegeri parlamentare in decembrie pentru ca știe ca partidul pierde procente in ritm accelerat. "Explicația #obsesiei pentru alegerile parlamentare Președintele Iohannis, adica cel care conduce de facto partidul #incompetenților…

- Vlad Voiculescu, copresedintele USR PLUS Bucuresti, sustine ca Biroul Electoral Central a respins, miercuri, sesizarea formulata de PSD Sector 1 Bucuresti privind renumararea voturilor la alegerile locale in acest sector. "Contestatia domnului Tudorache a fost respinsa in BEC. Victoria lui Clotilde…