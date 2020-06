Stiri pe aceeasi tema

- Un miner din Tanzania a devenit milionar peste noapte dupa ce a vândut doua minerale - cele mai mari gasite vreodata în țara, relateaza BBC.Sainiu Laizer a obținut 3,4 milioane de dolari de la ministerul pentru minerit al țarii în schimbul a doua bucați de tanzanit care au…

- Un miner sarac din țara africana Tanzania a facut cea mai norocoasa descoperire din viața lui – doua pietre prețioase imense, cele mai mari descoperite vreodata in aceasta țara. Grație acestei descoperiri, el va primi un cec de 3,35 de milioane de dolari, relateaza digi24.ro.

- Jurnalistul Victor Ciutacu anunta ca procurorii au obsinut un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele sotiei lui Catalin Hideg, omul de afaceri care se afla in spatele magazinului satesc prin care Guvernul a cumparat, la inceputul pandemiei, masti in valoare de peste 11 milioane de euro."Mandat…

- Un barbat de 39 de ani, pasager intr-un autocar, a fost prins la Vama Nadlac cu 1,2 kilograme de canabis in bagaj, anunța MEDIAFAX.Potrivit polițiștilor, in noaptea de duminica spre luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, oamenii legii au prins in flagrant delict un barbat de 39…

- Mai zilele trecute, toate televiziile și ziarele au pus pe tapet o fotografie cu alde Orban trași in poza taman cand dadeau de dușca diverse bauturi spirtoase și duhaneau crosne de mahorca, intr-una dintre odaile Guvernului. Asta intamplandu-se la ceas de siesta și in vremea cand tot romanul supus legii…

- Fotografia cu Ludovic Orban chefuind cu miniștri in sediul Guvernului este taxata de internauți in fel și chip. Iata cateva imagini aparute pe internet. The post Festival de ironii la adresa „Guvernului meu” appeared first on Cotidianul RO .

- Aproape 50 de kilograme de heroina au fost gasite duminica, de polițiștii DIICOT, in bagajele unui cetațean bulgar, care se afla la volanul unui autocamion. Drogurile care pe piața valoreaza in jur de un milion și jumatate de euro, erau ascunse in pachete, printre mai multe sacoșe cu mancare. S.I.,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat miercuri o lege prin care acorda guvernului puterea de a institui starea de urgenta, in efortul de a limita propagarea epidemiei de coronavirus in tara, potrivit Reuters si RIA Novosti.