Stiri pe aceeasi tema

- Liz Truss il va infrunta pe Rishi Sunak in ultima runda a unei curse foarte disputate a funcției de prim-ministru al Marii Britanii. Penny Mordaunt a ieșit din cursa miercuri, dupa ce a primit cele mai puțin voturi intr-un al cincilea tur de scrutin in randul parlamentarilor conservatori. Fostul ministru…

- O firma din Romania participa la proiecte militare de peste un miliard de euro in Balcani, in special in Kosovo. O firma din Romania, MASTERBUILD – General Contractor & Developer, anunța ca a deschis o subsidiara in Kosovo. Aceasta va prelua operațional cererile de proiecte in zona Balcanilor. „Compania…

- Greta Thunberg a avut un mesaj acid dupa valul de caldura ce a lovit in plin Europa, spunand ca aceasta criza climatica este departe de a se termina. „Mergem ca somnambulii spre marginea prapastiei”, a comentat activista de mediu. Primarul Londrei a tras alarma de incendiu, in Franta sunt temperaturi…

- In aceasta dupa-amiaza a avut loc primul tur de scrutin al deputaților conservatori. Partidul Parlamentar și-a exprimat votul pentru urmatorul lider al Partidului Conservator. Cei 6 candidați care au ramas in cursa pentru a-l succede pe Boris Johnson care a demisionat in urma cu o saptamana sunt: Kemi…

- Boris Johnson anunța un nou cabinet in timp ce incearca sa se agațe de putere pana in octombrie, scrie presa din Marea Britanie. James Cleverly va fi numit secretar de educație, Robert Buckland va fi secretar de galeza și Greg Clark va fi secretar de comunitați. Johnson va rosti o adresa națiunii in…

- Zimbrii se intorc in Romania, in cadrul unui program derulat de Fundația Conservation Carpathia. Programul urmarește reintroducerea acestei specii, legendara pentru Romania, in Munții Fagaraș, unde sa traiasca nu in țarcuri, ci in libertate. La aproape trei ani de la debut, programul de reintroducere…

- Premierul britanic Boris Johnson, care a susținut declarații in timpul unei calatorii in Rwanda, a declarat ca anularea de catre Curtea Suprema a SUA a hotararii Roe Vs. Wade – hotararea istorica din 1973 care a legalizat avortul la nivel național in Statele Unite – este „un mare pas inapoi”. CITEȘTE…

- Un vaccin inovativ impotriva COVID și un calculator cuantic de uz general se numara printre proiectele Marii Britanii, țara pe care premierul Boris Johnos o vrea una dintre marile superputeri tehnologice. “Imi doresc ca Marea Britanie sa fie una dintre marile superputeri științifice și tehnologice ale…