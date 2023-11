Un milion de români riscă să fie excluşi definitiv din Pilonul II Se pregatește un nou atac subtil la Pilonul II de pensii prin modificarea legii pensiilor. Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania atrage public atenția asupra unei modificari legislative in proiectul noii legi a pensiilor care va exclude definitiv din Pilonul II de pensii private aproape un milion de liber-profesioniști (PFA, II, IF, DDA etc.), funcționari publici și manageri angajați cu contract de mandat. Aceasta noua excludere din Pilonul II s-ar adauga milionului de salariați deja excluși cu contribuțiile viitoare pana in 2028 (construcții, agricultura, industrie alimentara,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

