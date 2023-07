Un mercenar sârb care lupta de partea pro-rușilor din Donbas, lichidat de ucraineni. Uroș Prvulovici era membru Wagner Sarbul Uroș Prvulovici, care a luptat de partea Federației Ruse, a fost lichidat in Ucraina, scrie canalul de Telegram rusesc „Memorial Heroes Z” pe 5 iulie. In postare se precizeaza ca ocupantul a fost lichidat pe 28 aprilie. Potrivit portalului RuSerbia.com, acesta a murit langa Bakhmut, iar cadavrul sau a fost gasit abia la sfarșitul lunii iunie. De asemenea, se raporteaza ca in 2022 sarbul s-a alaturat gruparii de mercenari „Wagner”. Potrivit canalului Telegram din Belarus ”Nexta Live ”, Uroș Prvulovici a participat la razboiul impotriva Ucrainei de partea teroriștilor din RDP (autoproclamata… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

