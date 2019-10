Un mega-roi de galaxii, în proces de formare In cele din urma toate cele patru roiuri, fiecare dintre ele cu masa de cel putin cateva sute de trilioane de ori mai mare decat a Soarelui, vor fuziona si vor forma unul dintre cele mai masive obiecte din Univers. Roiurile de galaxii sunt cele mai mari structuri din cosmos ce sunt sustinute laolalta de gravitatie. Roiurile sunt formate din sute sau chiar mii de galaxii, inconjurate de nori fierbinti de gaze si contin o cantitate chiar si mai mare de materie intunecata, care contribuie la consolidarea legaturilor gravitationale dintre galaxiile din cadrul roiurilor. Cateodata, doua sau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

