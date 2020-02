Un medicament foarte folosit a fost retras din farmacii din cauza preţului prea mic Un medicament foarte folosit in tratamentul diabetului zaharat se gaseste cu greutate in farmacii dupa ce producatorii l-au retras temporar din cauza pretului mic cu care acesta era comercializat. Metformin este folosit in special pentru pacientii cu diabet zaharat de tip 2, care este diabet non-insulinodependent, utilizat mai ales in cazul pacientilor supraponderali, conform prospectului. Mai exact, acest medicament ajuta la scaderea cantitatii de glucoza din s&aci (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

