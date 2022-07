Un medic stomatolog din Iași a murit după ce a fost înțepat de o albină Un medic stomatolog din Iași a murit dupa ce a fost ințepat de o albina. Vadim Sarbu, chirurg protetician, fondatorul unei cunoscute clinici din Iași, și-a pierdut viața dupa ce ar fi fost ințepat de o albina, in urma cu cateva zile. Presa locala scrie ca la puțin timp dupa aflarea veștii morții medicului, prof. univ. dr. Grigore Tinica a postat un mesaj emoționat pe rețelele de socializare. „Și a mai plecat unul dintre noi la Ceruri… Vadim Sarbu… Tanar, plin de viața, o forța care dadea lumii traire, cu aceeași intensitate cu care iți definea propriul destin. Maini de aur pentru cei aflați in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

