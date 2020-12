Stiri pe aceeasi tema

- Noul director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, Lavinia Danciu, spune ca au crescut numarul cazurilor grave de coronavirus, inclusiv cele care au nevoie de transfer in spitalele care au secții de terapie intensiva.“Daca la inceputul pandemiei aveam forme usoare si medii, la ora actuala…

- Iulia Dumitrescu, medic la Serviciul de Ambulanța Județean Valcea, a fost rapusa Coronavirus, la doar 44 de ani. Iulia Dumitrescu avea 44 de ani și era mama a doi copii. A absolvit facultatea de Medicina și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara. Doctorița Iulia Dumitrescu și-a dat ultima suflare pe…

- Situația de la Spitalul Matei Balș a devenit de-a dreptul critica. Pacienții cu COVID-19 nu mai au loc in saloane, iar medicii au fost obligați sa improvizeze paturi pe coridoare pentru a putea sa le ofere suport medical. Constantin Vasile Ifteme a publicat pe pagina sa de Facebook imagini cu bolnavii…

- Situația este ingrijoratoare la Galați pentru ca la secția de terapie intensiva pentru Covid-19 de la Spitalului Județean nu mai sunt locuri. Cadrele medicale au gasit o soluție de criza si au unit paturile de la terapie intensiva astfel incat sa incapa mai mulți pacienți. Secția de Terapie Intensiva…

- Un barbat de 43 de ani, angajat al Spitalului Județean Buzau, a murit dupa ce s-a infectat cu Covid-19. El lucra ca maseur in secția de Neurologie a unitații medicale. Laurențiu Gabriel Gabora avea 43 de ani și lucra ca maseur in secția de Neurologie a Spitalului Județean Buzau. El a contractat virusul…

- Situația generata de pandemia de coronavirus in Romania se inrautațește pe zi ce trece mai tare. Am ajuns sa inregistram peste 8.500 de cazuri de infectare zilnic, iar in fiecare zi peste 100 de pacienți infectați cu Covid-19 mor. De asemenea, situația este grava și la secțiile de Terapie Intensiva,…

- Situația este critica la Suceava unde in total sunt internati 351 de pacienti infectati cu noul coronavirus. Conform GCS, in acest moment in Romania sunt internați la terapie intensiva 974 de pacienți cu coronavirus. In total, in toate spitalele din Romania, sunt 11 897 de pacienți infectați care sunt…

- Așa cum era de așteptat, decizia majoritații locuitorilor din Deveselu de a vota un candidat decedat a devenit știre in presa internaționala. Faptul ca romanii din Deveselu, localitatea care gazduiește un scut antiracheta al NATO, au decis cu buna știința sa aleaga un decedat de coronavirus pentru funcția…