Un medic austriac i-a transferat unei românce 300.000 de euro din dragoste, după care ea la părăsit O romanca a prin lozul caștigator, dupa ce s-a prefacut ca este indragostita de un medic pensionar. Austriacul a fost „vrajit” de farmecele romancei, motiv pentru care i-a transferat toata averea ei. Medicul a cunoscut-o pe romanca de 34 de ani intr-un bordel din Tirolul de Est, unde aceasta lucra ca prostituata. Obișnuia sa o viziteze zilnic și i-a marturisit ca se indragostise de ea, astfel ca obiectivul femeii de a-l stoarce de bani a devenit foarte ușor de atins. „Are o inima buna, imi place foarte mult de el”, a spus femeia in instanța. Romanca a inceput sa-i ceara bani medicului sub diferite… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

