- Comitetul național de coordonare a imunizarii impotriva Covid-19 s-a intrunit astazi in ședința la Guvern. Principalul subiect al intrunirii a fost situația actuala privind implementarea Planului Național de imunizare. Prezenți la ședința, reprezentanții ministerului Educației au spus ca rata de imunizare…

- Noile relaxari ale restricțiilor antiepidemice adoptate saptamana aceasta de Guvern, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența, intra in vigoare de duminca. Autoritațile au instituit un nou prag al incidențe cazurilor de SARS-CoV-2 pentru o perioada de 14 zile, anume 2 infecții la…

- Veste buna pentru pacientii de peste 40 de ani care vor sa-si faca setul anual de analize de rutina, decontat de stat. Acestia nu pot fi refuzati de laboratoare pe motiv ca „s-au terminat fondurile”, spune Adrian Gheorghe, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Acesta recomanda romanilor…

- E timpul ca minciunile sa iasa la suprafața și Guvernul Cițu sa plece acasa! - este ceea ce susține președintele organizației municipale Iași a PSD, deputatul Marius Ostaficiuc. El susține ca deși au promis ca nu vor crește taxele și implicit prețurile la servicii și produse... acestea au explodat…

- Corpul neinsuflețit al unui comandant roman sta de doua luni in frigiderele unei nave. Autoritațile chineze nu vor preluarea corpului neinsuflețit, fiindu-le frica de un eventual focar de Covid-19 cu tulpina indiana. Medicul de bord spune ca barbatul ar fi suferit un infarct miocardic.

- 1 iunie a venit și nu am atins decat 4,3 milioane de vaccinați cu cel puțin o doza, fața de 5 milioane propuși. Eșecul are explicații mult mai profunde decat o campanie rigida de comunicare, spune un specialist in sanatate publica. Acum se vede efectul lipsei de preocupare pentru educație. Degeaba avem…

- Ministrul Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anuntat, joi seara, ca Romania se deschide turismului extern, lucru pe care l-au cerut toate organizatiile de profil. Acest lucru este posibil dupa ce autoritatile au eliminat restrictiile cu privire la persoanele care…

- Obiectivul de 5 milioane de persoane vaccinate cu prima doza este „puțin probabil” de atins pana la data de 1 iunie, recunoaște Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania. „Obiectivul este unul anunțat de premierul Florin Cițu și asumat de comitetul de organizare a campaniei…