- Dunrea Brila a scpat printre degete victoria în deplasarea pe care a fcuto pentru meciul de handbal feminin contând pentru EHF European League de la Kuban în Rusia unde a jucat duminic 17 ianuarie cu echipa din localitate.Meciul a început bine pentru fetele noastre i din minutul…

- In deplasarea din Rusia, confruntandu-se cu echipa antrenata de „o legenda vie” (Evgheni Trefilov), brailencele au condus (6-2 dupa primele 9 minute ale jocului, 12-7 dupa 16 minute, 15-13 la pauza, 24-21 in minutul 51); pe parcursul unei reprize, fiecare echipa are dreptul la un time-out de 60 de secunde,…

- Romancele au condus și la 5 goluri diferența, dar pe final echipa lui Evgheni Trefilov a avut șansa victoriei. Dunarea a egalat și se intoarce cu un punct uriaș Start fantastic de joc pentru Dunarea Braila in deplasarea din Rusia, de la Krasnodar. Echipa pregatita de croatul Neven Hrupec conducea cu…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila a remizat duminica, in deplasare, cu formatia rusa Kuban Krasnodar, scor 25-25 (15-13), in al doilea meci din grupa D a EHF European League, noteaza news.ro. Principalele marcatoare pentru Dunarea Braila au fost Karaval si Dmitrovici, ambele cu cate…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 29-27, echipa franceza Fleury, in prima etapa a grupei D a EHF European League, potrivit news.ro. Citește și: Se complica situația pentru sistemul sanitar din Romania: Au aparut primele cazuri de gripa…

- Brailencele au o grupa mai grea, din care se remarca ultima caștigatoare a trofeului, Siofok KC. Baia Mare nu ar trebui sa aiba probleme la calificare Cele doua echipe romanești calificate in faza grupelor EHF European League, a doua competiție europeana ca valoare, și-au aflat ieri adversarele. Minaur…

- CS Minaur Baia Mare si HC Dunarea Braila si-au aflat, joi, adversarele din grupele competitiei feminine de handbal EHF European League, in urma tragerii la sorti efectuate la Viena. CS Minaur Baia Mare, care a fost cap de serie, face parte din Grupa C, alaturi de formatia rusa Astrahanocika…

- Handbalistele de la CS Minaur Baia Mare iși vor afla adversarele din EHF European League saptamana viitoare. In faza grupelor sunt calificate direct patru echipe: Ikast (Danemarca), Siofok (Ungaria), CS Minaur (Romania) și Lada Togliatti (Rusia). Acestea nu se pot intalni in grupa, fiind repartizate…