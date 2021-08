Stiri pe aceeasi tema

- Un al treilea atentat a avut loc in apropierea aeroportului din Kabul. Conform datelor preliminare, de data aceasta o camioneta a talibanilor a fost aruncat in aer de o bomba, informeaza Canalul de stiri NEXTA pe canalul de Telegram. Anterior, cel putin 64 de persoane, inclusiv 10 militari…

- O explozie a avut loc la aeroportul Hamid Karzai din Kabul, informația a fost confirmata de Pentagon. Trei soldați americani au fost raniți. O alta sursa, talibana, susține ca numarul victimelor ar fi de 11, incluzand morți și raniți. Știre in curs de actualizare.

- „Am simtit pura teroare. Nu am putut sa o salvez”, a declarat disperata mama pentru New York Times, informeaza Bild . „Aș prefera sa mor cu demnitate acasa decat sa am parte de o moarte fara sens pe aeroportul din Kabul”, a adaugat femeia. Fetita de doar doi ani care a murit calcata in picioare pe aeroportul…

- Un oficial NATO a anuntat ca prioritatea organizatiei este evacuarea tuturor strainilor din Afganistan, la o saptamana dupa ce talibanii au preluat controlul orasului Kabul, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Cel putin 20 de persoane au murit in ultimele sapte zile in jurul si in aeroportul…

- Ambasada Statelor Unite din Kabul i-a avertizat miercuri pe cetațenii americani ca nu poate asigura trecerea în siguranța catre aeroportul din Kabul folosit pentru evacuarea țarii, relateaza CNN.„Guvernul Statelor Unite nu poate asigura trecerea în siguranța catre Aeroportul…

- Președintele Joe Biden susține luni la Casa Alba un discurs în care se adreseaza americanilor despre situația dezastruoasa din Afganistan dupa ce talibanii au cucerit capitala Kabul, preluând controlul total asupra țarii.Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul…

- Adresandu-se trupelor Fortelor Aeriene ale SUA stationate in Marea Britanie, miercuri, presedintele american Joe Biden a avertizat ca cea mai mare amenintare la adresa securitatii SUA e una care poate li s-ar parea surprinzatoare dar asupra careia l-a facut atent chiar Pentagonul, relateaza Fox News.

- Al treilea copil intoxicat, sambata, cu Tomoxan, o substanta antiparazitara folosita la spalatul oilor, a murit la spitalul din Targu Mures. Politistii si procurorii brasoveni fac cercetari pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, surse judiciare au declarat pentru News.ro ca cele…