- Haim Geron, un martor al acuzarii in procesul in care fostul premier israelian Benjamin Netanyahu este judecat cu privire la coruptie, si sotia acestuia, Esti, au murit in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni in Grecia. Geron pilota avionul, iar prabusirea a fost cauzata, din primele informații,…

- Mai mulți oameni aflați la plaja au dat o mana de ajutor in prinderea unor traficanți de droguri care fugeau de politisti, informeaza Digi24 . S-a intamplat pe o plaja din sudul Spaniei, unde atenția tuturor a fost atrasa de o urmarire intre o șalupa a Pazei de Coasta și o barca a narcotraficanților.…

- Peste o mie de tone de deseuri, printre care anvelope uzate, motoare ce contin lubrifianti, au fost descoperite autoritatile constantene pe doua barje, in Portul Murfatlar. Acestea veneau din Bulgaria si urmau sa ajunga in Turcia. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera…

- In suieratul sirenelor de alarma, locuitorii isi puneau putinele lucruri pe care au putut sa le salveze din case in nave ale Pazei de Coasta, mobilizate in portul Oren, in apropiere de orasul Milas, langa care se afla centrala termica, potrivit unor jurnalisti AFP de la fata locului.

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Mediu Constanta, comisarii din cadrul Comisariatului Judetean Constanta impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Coasta si ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea au descoperit, in urma unui control facut la o barja care transporta cantitatea de 1.054,619…

- Bilantul victimelor provocate de incendii pe coasta sudica a Turciei a crescut la opt duminica pe masura ce pompierii au continuat sa lupte cu flacarile in statiunile din zona pentru a cincea zi consecutiv, informeaza Reuters. Inca doua persoane si-au pierdut viata duminica din cauza incendiilor in…

- Un vas al Pazei de Coasta din Turcia a tras vineri focuri de avertizare asupra unei barci a poliției din Cipru care patrula in apropierea liniei de control dintre teritoriul controlat de guvern și nordul separatist, informeaza AFP.

- Times of Africa a publicat un interviu cu vicepreședintele CNCAV, Andrei Baciu, despre cum a fost gandita și desfașurata campania de vaccinare din Romania, o țara cu jumatate din populație rezidenta in mediul rural, deci care ar putea reprezenta un model pentru țarile africane, cu populație concentrata…