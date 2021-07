Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman a fost ucis in urma unui atac al piratilor asupra unui petrolier care naviga in largul coastelor Sultanatului Oman. In urma atacului si-a pierdut viata si un britanic. Moartea celor doi a fost confirmata de operatorul petrolierului Mercer Street, armatorul Zodiac Maritime. Potrivit…

- Doi marinari, un roman și un britanic, au fost uciși de pirați intr-un atac asupra petrolierului Mercer Street. Incidentul a avut loc in Marea Arabiei, in largul coastelor Omanului, a anunțat compania israeliana Zodiac Maritime ce administreaza vasul, scrie Hotnews. Zodiac Maritime este parte a Zodiac…

- Regatul Unit a avertizat joi ca nu va tolera nicio atingere a dreptului maritim, dupa ce Rusia l-a avertizat ca va replica oricarei noi „provocari” din partea Marinei Regale britanice (Royal Navy), la o zi dupa un incident in largul Crimeei, relateaza Reuters.

- Rusia a acuzat Marea Britanie, joi, ca „raspandește minciuni” in ce privește confruntarea cu nave de razboi din Marea Neagra, de miercuri, și a avertizat Londra ca va raspunde ferm la orice alte „acțiuni provocatoare” ale Marinei Regale in apropierea de Crimeea anexata, relateaza Reuters.

- Jared Kushner a infiintat un grup pentru a promova relatiile dintre patru tari arabe si Israel, relatii normalizate in cadrul unor acorduri la incheierea carora el a contribuit in calitate de consilier al socrului sau, fostul presedinte american Donald Trump, a anuntat grupul miercuri, informeaza…

- Departamentul de Stat al SUA a dezmintit duminica informatiile privind un schimb de prizonieri cu Iranul dupa ce Teheranul a confirmat o relatare a unui post de televiziune libanez conform caruia un schimb de acest tip ar fi in pregatire. Separat, o oficialitate din MAE britanic a minimalizat speculatiile…