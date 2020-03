Stiri pe aceeasi tema

- Federația de Handbal a sistat toate competițiile de pe teritoriul Romaniei. Echipa feminina de senioare s-a reunit vineri, la Ploiești, pregatindu-se pentru turneul preolimpic din Muntenegru. Federația Romana de Handbal a anunțat vineri ca niciun meci nu se va mai disputa pe teritoriul Romaniei pana…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri seara ca isi anuleaza vizita prevazuta joi in Grecia, pentru a se concentra pe raspunsul la pandemia de coronavirus, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Data fiind situatia in evolutie in Europa cu privire la COVID-19 si…

- Declararea pandemiei de COVID-19 de catre OMS "nu schimba situatia" pentru omul de rand, ci pentru cei care se ocupa cu managementul pandemiei, a explicat managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Dupa ce CFR Cluj, campioana Romaniei, a cerut ca meciurile din Liga 1 sa fie oprite din cauza pandemiei de coronavirus, Razvan Burleanu a vorbit despre aceasta masura și a anunțat in ce situația va decide sa se anuleze toate evenimentele fotbalistice din Romania. „In acest moment, nu doar meciurile…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, a aprobat, marti, 10 martie, solicitarea venita din partea Departamentului pentru Situatii de Urgenta de a sprijini cu personal militar medical procedura de triaj epidemiologic de la punctele de trecere a frontierei de la granita de sud, vest si nord-vest…

- În situatia în care în România vor aparea foarte multe cazuri de infecție cu coronavirus, formele usoare si medii vor fi tratate acasa, a declarat joi presedintele Societatii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila."O sa se întâmple exact ca la gripa.…

- Marcel Vela a anunțat ca va lucra impreuna cu Ministrul Sanatații."Maine va avea loc ședința pregatitoare și vom vrea ca și coinițiatori un proiect de ordonanța de urgența pentru a veni in sprijinul eforturilor facut de catre Ministerul Sanatații in combaterea, prevenirea infecțiilor cu coronavirus.O…