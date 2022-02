Un marcator echidistant Atletico Madrid si Manchester United au terminat nedecis, 1-1 (1-0), in capitala Spaniei, intr-o partida contand pentru mansa tur a optimilor de finala ale Ligii Campionilor si arbitrata de romanul Ovidiu Hategan.Campioana Spaniei a deschis scorul destul de rapid, prin Joao Felix ('7), dar United a egalat pe final, prin Anthony Elanga ('80), care fusese introdus cinci minute mai devreme. Atletico a avut doua bare, prin Vrsaljko ('45) si Griezmann ('87), dar „diavolii rosii" au ratat ultima ocazie a meciului, prin Lingard ('90^5), sutul sau fiind respins de portarul Oblak. Elanga a marcat golul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

