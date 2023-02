Un manelist, principalul suspect în cazul tinerei sechestrate în portbagajul unei maşini în flăcări Un manelist este suspectat de faptul ca și-a rapit iubita, in aceasta dimineața și a pus-o in portbagajul mașinii. Acesta a condus pana la marginea cartierului Salajan unde a incercat sa ii dea foc. Este vorba, mai exact, de cunoscutul manelist Gicuța din Aparatori, care este acuzat ca și-a sechestrat iubita in portbagajul unei mașini in flacari. Scandalul dintre cei doi ar fi pornit de la o datorie de 1500 lei. Conflictul a degenerat, iar barbatul, pe fondul consumului de alcool și substanțe interzise, a forțat-o pe tanara sa intre in portbagajul mașinii, a condus pana pe un camp din apropierea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost agresata fizic de iubitul ei, apoi a fost fortata de acesta sa intre in portbagaj, dupa care barbatul a dat foc masinii. Femeia a sunat la 112 luni dimineata, dupa ce s-a certat cu iubitul ei din cauza unei datorii de 1.500 de lei pe care barbatul avea sa i-o dea, potrivit unor surse.…

- Sindicatul Polițiștilor Europeni aduce in discuție, din nou, situațiile de periculozitate in care sunt expuși polițiștii din Romania, care, nu de puține ori, iși expun viața pentru a salva o perioada.Un defect profesional, ar spune unii, sa acționezi din instinct, cand ești pus intr-o situație de viața…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a aratat, luni, cum functioneaza tehnologia cu ajutorul careia a putut fi salvata o femeie bagata cu forta de partenerul ei in portbagajul unui autoturism, caruia ulterior i-a dat foc.

- In ultimele zece zile, Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor Bucuresti (ASPA) a ridicat un numar de 88 de caini din Bucuresti, dintre care 54 au fost capturati de pe campul din zona Lacul Morii si de pe strazile din jur. Instituția atrage atenția ca in lipsa unor masuri precum sterilizarea…

- Un nou incident a avut loc in Pasajul Unirii, al șaselea de la darea sa in folosința in urma cu cateva luni. Din fericire, s-a soldat fara victime umane, spre deosebire de precedentul, din ajunul Craciunului, cand un autocar cu 40 de turiști a intrat in limitatorul de inalțime. O autoutilitara a ramas…

- Referitor la acuzatiile pe care i le aduce ANI, Presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu-Buica, a precizat ca angajarea cumnatei sale a fost una „legala si morala”. „Nu am de ce sa demisionez si nici sa fiu schimbat, pentru ca am respectat legea, cea civila si cea penala”,…

- Fosta campioana mondiala si olimpica la atletism, Gabriela Szabo iși reia functia de director general al Clubului Sportiv Municipal Bucuresti . Anunțul a fost facut de sportiva pe contul sau de instagram. Tribunalul Bucuresti a anulat detasarea emisa de primarul Capitalei, Nicusor Dan , si a decis reincadrarea…

- Un grav accident a avut loc azi noapte pe bulevardul Regina Maria, din centrul Bucureștiului. Un taxi, plin cu clienți, a intrat intr-un autobuz de la STB. Mașina a luat foc, șoferul a murit, ia alte 4 persoane au ajuns la spital, printre care și doi minori. In urma impactului cu autobuzul de la STA,…