Stiri pe aceeasi tema

- O picatura de curaj salveaza vieți. Romania este pe ultimul loc in Europa la donarea de sange, cu numai 2% din populație, iar din acest motiv, unii pacienți iși dau ultima suflare in spitale. De aceea, grupul DIGI a organizat cea de-a șaptea ediție de donare de sange pentru bolnavi. S-au inscris zeci…

- Compania Wizz Air a reintrodus bilete cu tarife pornind de la 39,99 euro pentru pasagerii Blue Air afectati de anularea zborurilor si a crescut frecventa pe 28 de rute din Bucuresti catre destinatii europene. „Wizz Air reintroduce bilete cu tarife speciale pentru clientii Blue Air afectati de zborurile…

- Compania Wizz Air a reintrodus bilete cu tarife pornind de la 39,99 euro pentru pasagerii Blue Air afectati de anularea zborurilor si a crescut frecventa pe 28 de rute din Bucuresti catre destinatii europene. "Wizz Air reintroduce bilete cu tarife speciale pentru clientii Blue Air afectati de zborurile…

- Saptamana trecuta, Sala Transilvania din Sibiu a gazduit finala Campionatului Național de Judo, Ne Waza, pentru copii, grupele Under 14 și Under 16. La eveniment au participat tineri judoka de la cluburile din toata țara, inclusiv de la CS Mioveni. Inițial, finala Campionatului Național trebuia sa aiba…

- Soldat Vlad Farcaș din cadrul Regimentului 317 ISR ,,Vladeasa” din Cluj-Napoca a reușit performanța de a obține titlul de campion național la categoriile culturism-seniori și First Timers OPEN in cadrul Campionatului Național de Culturism și Fitness de la Sibiu. Determinarea, disciplina și perseverența…

- Saptamana trecuta, mai mulți jurnaliști și pasionați de automobile au avut ocazia de a face cunoștința cu o mașina speciala in Romania. Intr-un eveniment organizat la Academia Titi Aur, cei prezenți au avut ocazia de a urca la bordul primei Tesla Model 3 de competiție din Europa. Mașina este pilotata…

- In aceste zile la Sibiu se desfașoara ediția 2022 a Campionatului Național de Culturism și Fitness. Cu toate ca are handicap de gradul 3, Mucui Gyula in varsta de 17 ani a reușit performanța de a ocupa locul 1 la Campionatul Național atat la categoria de juniori cat și la seniori. Mucui Gyula este nascut…

- Programele și proiectele Junior Achievement ofera elevilor și profesorilor acces la rețeaua internaționala JA (40 de țari din Europa și peste 100 din lume). Conform evaluarilor de impact realizate, alumnii JA au mai multe șanse de angajare, inființeaza mai multe companii și au salarii mai mari decat…