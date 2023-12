Un lot de cutii pentru bijuterii, reținut la Vamă Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinau, ca urmare a controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor rutei Erevan-Chișinau, au gasit in bagajul unui pasager 610 cutii și stative pentru bijuterii, toate nedeclarate organului vamal. Documentat pe caz este un nerezident, in virsta de 66 de ani, noteaza Noi.md. Bunurile au fost ridicate si sint pasibile confiscarii, iar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

