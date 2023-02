Stiri pe aceeasi tema

- Un membru PSD din municipiul Barlad a fost gasit, vineri seara, spanzurat in incinta sediului local al partidului, politistii efectuand cercetari in acest caz, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Caz ȘOCANT in Barlad: Un membru al PSD a fost gasit SPANZURAT, chiar in incinta sediului local al partidului Caz ȘOCANT in Barlad: Un membru al PSD a fost gasit SPANZURAT, chiar in incinta sediului local al partidului In cursul serii de vineri, 10 februarie, un membru al PSD Barlad a fost gasit spanzurat…

- Trupul neinsuflețit al barbatul de 73 de ani a fost gasit vineri seara in sediul organizației municipale de catre un coleg de partid. Poliția a declanșat o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs decesul. Potrivit publicației Vremea noua , Dumitru Țaranu a lasat un bilet de adio in…

- TRAGEDIE… Dumitru Țaranu, trezorierul PSD Barlad s-a sinucis! Acesta s-a spanzurat in sediul PSD, parca vrand sa le atraga atenția colegilor din organizație. Spre seara, acesta a fost vazand parcand mașina in fața partidului. Nimeni nu știe ce s-a intamplat și care a fost motivul pentru care acesta…

- Trupul neinsuflețit al unei tinere femei din Columbia a fost gasit intr-o valiza aruncata intr-o pubela de gunoi dintr-un cartier din capitala tarii, Bogota, informeaza Ziare.com. Valentina Trespalacios era DJ, avea doar 23 de ani, iar moartea ei pare sa fi fost cea mai oribila posibila. Potrivit rezultatului…

- O femeie insarcinata in luna a noua si doi copii, de cinci si zece ani, au fost transportati la spital, marti, in urma unui accident produs in municipiul Barlad, judetul Vaslui, fiind implicate doua autotutisme si un autobuz. Accidentul a avut loc marti dimineata, in municipiul Barlad, fiind implicate…

- O femeie a fost accidentata mortal, luni, in timp ce mergea pe un drum de acces catre sediul unei firme din localitatea Balteni, fiind lovita de un autotractor, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…