Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a lui Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției. Ministrul de Interne, Lucian Bode, este interimar la Justiție.Administrația Prezidențiala a anunțat, puțin dupa prânz, ca președintele a semnat:Decretul de revocare din funcția…

- Alina Gorghiu, senatoarea PNL, a transmis, miercuri seara, ca spera ca USRPLUS „sa fie responsabil” și sa „urmareasca interesele celor mulți”, spunand ca ministrul Justiției, Stelian Ion, nu a reușit sa desființeze Secția Speciala de investigare a magistraților, se arata in mesajul postat pe Facebook.…

- Senatorul PNL de Timiș, Alina Gorghiu, a reacționat, in aceasta seara, la scandalul din coaliție dupa demiterea USR-istului Stelian Ion din fruntea Ministerului Justiției de catre premierul Florin Cițu. ”Poți contribui la aceasta guvernare daca nu vrei modernizarea Romaniei? Ai voie sa blochezi activitatea…

- „Legat de avizul MJ la proiectul "Anghel Saligny", nici pana la aceasta ora nu a venit la MJ originalul acestui proiect, deci nu avea cum sa fie dat acest aviz, termenul stabilit prin HG este de 4 zile, deci, fiind un proiect atat de important si avand numeroase observatii, eu cred ca trebuie citit…

- Premierul a devenit tinta atacurilor liderilor USR-PLUS, inclusiv a doi ministri – Stelian Ion si Ioana Mihaila, fiind criticat pentru faptul ca nu iese cu explicatii clare despre condamnarea sa din Statele Unite si alte momente controverse din trecut. Ministrul Justitiei chiar a vorbit de faptul ca…

- Liberalul aflat in fruntea Guvernului e luat din nou in vizor de catre fostul premier social-democrat. Mihai Tudose, actualmente europarlamentar și vicepreședinte PSD, readuce in atenție nu doar recenta dezvaluire vizandu-l pe Florin Cițu, și anume aceea ca a fost prins pe picior greșit, in urma cu…

- Florin Cițu este de parere ca Parlamentul și Ministerul Justiției trebuie sa rezolve blocajul privind desființarea Secției Speciale. Premierul a spus și ca declarațiile lui Stelian Ion, privind posibilitatea ruperii coaliției din cauza nerezolvarii promisiunilor privind Justiția, sunt politicianiste.„In…

- "ACORD ISTORIC PENTRU TAXAREA CU 15% A MULTINAȚIONALELOR! GUVERNUL CIȚU TACE MALC!#Romania se regasește printre țarile care susțin o reforma fiscala de amploare pe plan internațional! Executivul condus de „primul economist al țarii” - #FlorinCițu- este... in tacere!Domnule premier, ieșiti la tabla și…