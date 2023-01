Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de toate, este important de reținut ca ceaiul verde este recomandat indiferent daca ai racit sau nu – contrar crezului popular care spune ca doar cei raciți beau ceai, din mai multe motive. Unul dintre ele este ca ceaiul verde este bogat in antioxidanți, esențiali pentru buna funcționare a sistemul…

- In aceasta perioada din an, o leguma este extrem de consumata de oameni, insa nu mulți știu ce beneficii aduce. Ei bine, o bautura preparata cu ajutorul acestei legume ajuta la cresterea fertilitatii, dar are și alte beneficii pentru sanatatea corpului uman. Iata ce a explicat bioenergoterapeuta Lidia…

- In aceasta perioada din an, foarte multe persoane sunt racite și au probleme cu imunitatea, iar pentru aceasta problema, bioenergoterapeuta Lidia Fecioru a oferit un remediu natural. O bautura ușor de preparat intarește imunitatea. Iata ce trebuie sa faci!

- Lidia Fecioru are foarte multe remedii naturale care ajuta sanatatatea organismului uman. Ei bine, bioenergoterapeuta a oferit acum un remediu natural care trateaza afectiunile sistemului nervos. Iata cum se consuma acest remediu, dar și cate zile trebuie luat. Ce dezvaluiri a facut specialista.

- Un tip de miere este leac pentru regenerarea celulelor hepatice, iar Lidia Fecioru a vorbit despre beneficiile pe care le aduce aceasta miere. Bioenergoterapeuta a explicat totul despre acest remediu natural. Iata ce a declarat specialista!

Indiferent daca il iubești sau il uraști, usturoiul se afla in centrul bucatariilor din intreaga lume. Gustul sau amar și complex il face un mare plus fața de o varietate de feluri de mancare savuroase.

- Daca ai probleme grave cu eczemele sau ai chisturi, afla ca exista o bautura care te va ajuta. Mulți cunosc alimentul din care se obține aceasta bautura, insa nu mulți știu care sunt beneficiile acesteia. Ei bine, in cadrul emisiunii Adevaruri ascunse de la Antena 3 CNN, bioenergoterapeuta Lidia Fecioru…

