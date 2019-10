Stiri pe aceeasi tema

- Gilbert V. Levin, un om de știința care a condus experimentul Viking prin care NASA a prelevat mostre de sol de pe Marte in anii '70, spune ca in urma testelor s-a descoperit existența vieții pe planeta roșie, scrie CNN citand un articol publicat de acesta in revista Scientific American. Experimentul,…

- Selectionata Angliei a fost invinsa de Cehia cu scorul de 2-1, vineri seara, la Praga, intr-un meci din Grupa A a preliminariilor EURO 2020 la fotbal. Anglia a pierdut dupa o serie incredibila de 43 de partide fara infrangere in campaniile de calificare la Cupa Mondiala si EURO (34 victorii,…

- Urmatoarea misiune a celor de la NASA spre Marte va fi cea mai complexa de pana acum. Daca NASA gaseste viata pe Marte, lumea ar putea sa nu fie pregatita pentru aceasta descoperire. Jim Green, seful Diviziei Planetare NASA, considera ca ar putea fi revolutionar, ar fi startul „unui nou mod de gandire”,…

- Guvernul ceh a criticat dur autoritatile chineze in urma deciziei acestora de a anula turneele mai multor orchestre cehe in China, decizie pusa de presa din Cehia pe seama refuzului primariei din Praga de a recunoaste Tibetul si Taiwanul drept parti componente ale Chinei, relateaza joi agentia EFE,…

- Pentru prima oara, cercetatorii au detectat în creiere minuscule dezvoltate in vitro pornind de la celule stem o activitate electrica ce seamana cu cea umana, ceea ce ar putea deschide o pista de cercetare pentru studierea bolilor neurologice complexe, scrie AFP.Cercetatorii cred ca aceste…

- Cercetatorii ruși sunt supravegheați "24 de ore din 24" de spioni straini, a afirmat miercuri Kremlinul, în condițiile în care furia crește în rândul oamenilor de știința, îngrijorați de noile restricții cu caracter "sovietic" care le-au fost impuse…

- Mlada Boleslav - FCSB, manșa secunda din turul 3 al Europa League. Jurnalistul ceh Jan Vacek e șocat de situația in care a ajuns FCSB, nu-i mai vede deloc favoriți la calificare pe roș-albaștri și știe cum pregatește antrenorul lui Mlada, Jozef Weber, confruntarea de joi seara Andrei Craițoiu, jurnalistul…

- Au fost, ani la rand, printre cel mai bine platiți angajați din economie, insa acum, la nivel regional, angajații din banking ii depașesc doar pe colegii lor din Bulgaria. Astfel, potrivit comparatorului salarial Paylab, lansat in Romania de eJobs, media salariala neta din sectorul bancar este de 718…