Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul italian Corrado Zunino, trimis special in Ucraina al cotidianului La Repubblica, a fost ranit in umar in urma unei ambuscade a lunetistilor rusi in zona orasului Herson din sudul Ucrainei iar interpretul ucrainean care-l insotea, Bogdan Bitik, a fost ucis, informeaza Agerpres.

- Jurnalistul italian Corrado Zunino, trimis special in Ucraina al cotidianului La Repubblica, a fost ranit in urma unei ambuscade a lunetistilor rusi in zona orasului Herson din sudul Ucrainei, dar interpretul sau ucrainean care-l insotea, Bogdan Bitik, a fost ucis.

- Un reporter ucrainean care lucra ca fixer, o persoana-ghid-translator care ajuta jurnaliștii straini la documentare, pentru cotidianul italian La Repubblica a fost impușcat mortal de lunetisti in Herson, in timp ce colegul sau italian a fost ranit, a anunțat miercuri ziarul, citat de The Guardian.„Corespondentul…

- Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a recunoscut miercuri ca trupele ruse au reusit inaintari in orasul Bahmut din estul Ucrainei, dar le-a atribuit tacticilor pamantului parjolit folosite deja in Siria de armata rusa, care acum le aplica din nou in orasul ucrainean, relateaza agentia…

- Marți, ambasadorul Rusiei la Stockholm a avertizat ca Finlanda si Suedia vor deveni ”tinte legitime” ale ”represaliilor” Rusiei odata ce vor fi membre ale NATO, acesta relansand retorica amenintarilor Moscovei, noteaza AFP și Agerpres. ”Dupa aderarea Finlandei si Suediei, lungimea totala a frontierelor…

- 17 țari din Uniunea Europeana, intre care și Romania, au convenit sa cumpere in comun muniții de artilerie in valoare de doua miliarde de euro, pe care sa le ofere Ucrainei. Cele 17 state membre, plus Norvegia, vor da Ucrainei un milion de obuze de artilerie in urmatoarele 12 luni.

- „Aceasta este o decizie istorica pentru Ucraina și pentru intregul sistem internațional de justitie. Liderii lumii se vor gandi de trei ori inainte de a-i strange mana sau de a se așeza la masa negocierilor cu el (cu Vladimir Putin, n.r.). Acesta este doar inceputul unui drum lung catre restabilirea…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius a avertizat miercuri, 8 martie, impotriva tragerii unor concluzii premature dupa apariția unor noi informații cu privire la exploziile de la gazoductele Nord Stream, oficialul de la Berlin sugerand ca atacul ar putea sa fi fost o operațiune de tip „steag…