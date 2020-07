Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș s-au realizat aproape 40.000 de teste de coronavirus de la inceputul pandemiei. Este vorba despre testele care s-au realizat locuitorilor județului, pentru ca la laboratoare din Timiș s-au mai realizat și teste pentru suspecți de coronavirus din alte județe. Numai in ultima saptamana, in Timiș,…

- De la inceputul pandemiei și pana in prezent, in județul Teleorman au fost efectuate doar 2808 teste de covid 19. La nivelul județului Teleorman, sunt monitorizate in prezent, conform raportarii Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, 1319 persoane aflate in izolare la domiciliu…

- In Timiș au fost prelucrate, in saptamana care tocmai s-a incheiat, aproape 3.000 de teste de Covid-19, in laboratoare. Este vorba despre teste ale persoanelor din Timiș, aici fiind prelucrate și teste ale suspecților din Caraș-Severin și Hunedoara.

- O parte dintre aceștia sufereau și de alte afecțiuni precum insuficiența renala cronica, hipertensiune arteriala și boli cardiace. Cel mai recent caz a fost declarat vindecat astazi, 5 mai 2020, dupa ce rezultatele a doua teste consecutive efectuate au ieșit negative. Este vorba despre un barbat in…

- In cadrul secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia au fost tratați de COVID-19, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, 24 de pacienți. O parte dintre aceștia sufereau și de alte afecțiuni precum insuficiența renala cronica, hipertensiune arteriala și boli cardiace.…

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 113.336 de teste. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 6979 de teste in Romania, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei.Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate…

- Peste 85.800 de teste au fost prelucrate in Romania, de la inceputul pandemiei de coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS), iar 6.176 dintre acestea au fost facute in ultimele 24 de...

- Cea de-a 6-a ediție a Galei Blues Jazz din Lugoj, eveniment de tradiție in harta culturala a orașului, a fost anulata. „Inițial, Gala trebuia sa aiba loc pe 10 aprilie dar, dupa ce a inceput toata povestea asta cu coronavirusul, am amanat-o pe 27 mai. Șansele ca, pana in 27 mai, totul sa redevina la…