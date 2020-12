Stiri pe aceeasi tema

- Dupa opt luni de judecata, Tribunalul București iși declina competența in cauza fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, acuzata de DNA de luare de mita. Dosarul va ajunge la Tribunalul Maramureș, scrie G4Media. Decizia Tribunalului București este definitiva.Tribunalul Bucuresti, Secția I Penala,…

- Victimele incendiului de la Colectiv au fost comemorate vineri seara in cadrul unui eveniment organizat pe treptele Curtii de Apel. Fotografii cu cele 65 de victime care au murit, in urma cu cinci ani, in incendiul din Clubul Colectiv au fost asezate pe scarile Palatului de Justitie din Capitala. In…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. "In temeiul art. 421 pct. 2 lit. a din Codul de procedura penala, admite apelul declarat de…

- Validarea primarului ales al Timisoarei, Dominic Fritz, sustinut de Alianta USR PLUS, a fost atacata la Tribunalul Timis de catre trei persoane, astfel ca investitura sa in functia de edil, programata pentru marti, va fi amanata, transmite Agerpres. Dosarul 25174/325/2020 a fost inregistrat la instanta…

- Mircea Sandu (67 de ani) a fost achitat intr-o prima instanța, de Tribunalul București, in cazul in care a fost acuzat DNA ca ar fi luat mita de peste 700.000 de lei de la o firma de avocatura. La fel și soția sa, Elisabeta, acuzata de complicitate. In 2017, Mircea Sandu a fost audiat de DNA intr-un…

- Tribunalul Bucuresti a admis, vineri, cererea avocatilor fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, de a sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la unele aspecte ce tin de competenta instantei, dar a respins cererea de suspendare a judecatii cauzei. Decizia vine la o zi dupa ce…

- Un roman din categoria „Most Wanted” a fost prins in Irlanda, la un an dupa ce Tribunalul București a emis pe numele sau mandatul de arestare. Romanul era cautat pentru santaj, instigare la omor calificat, instigare la tentativa la omor calificat și instigare la talharie. Potrivit IGPR , romanul, urmarit…

- Directoarea Scolii nr. 150 din Capitala a fost condamnata de Tribunalul Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Ea a fost acuzata ca a primit suma de 137.236 de lei de la reprezentantul unei firme care executa lucrari de reparatii si reabilitare a scolii, scrie agerpres…