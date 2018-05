Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va contribui cu 15 milioane de lire la intarirea apararii statelor din Commonwealth in fata atacurilor informatice lansate de state ostile si grupari criminale, informeaza miercuri Press Association. Premierul britanic Theresa May a facut anuntul in acest sens la inceputul reuniunii de…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, ii critica pe Dragnea și pe Tariceanu, pentru ”graba de a-și manifesta public susținerea fața de bombardarea Siriei”. Deputatul le-a transmis liderilor coaliției de guvernare o scrisoare deschisa, in care exprima ”deopotriva nedumerirea, dezaprobarea și ingrijorarea cu…

- Germania se va alatura Frantei pentru a promova un nou demers international vizand ajungerea la o incetare durabila a focului in Siria, a declarat sambata ministrul de externe Heiko Maas, transmite Reuters. Potrivit sefului diplomatiei de la Berlin, Germania, Franta, Marea Britanie si SUA se vor intalni…

- Te-ai gandit vreodata la ce ai in comun cu o locuitoare a Australiei, țara aflata la celalalt capat de lume? Sarbatoarea Paștelui e unul dintre lucrurile acelea care ne leaga de oameni din culturi diferite, aflați, uneori, chiar la zeci de mii de kilometri departare. Fiecare țara are, insa, obiceiurile…

- "Apreciem ca mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic", a aratat May, intr-o declaratie in parlament.Ea a adaugat ca Marea Britanie a obtinut informatii care indicau ca Rusia, in ultimul deceniu, a examinat modalitati de raspandire a agentilor…

- Liderii statelor din UE-27, reuniti la Bruxelles, au adoptat vineri dimineata liniile directoare ale negocierilor referitoare la viitoarea relatie dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din blocul comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza…

- Sunt, se pare, un „plutocrat strain”. Suma considerabila pe care am donat-o parții favorabile ramanerii, in dezbaterile Brexit , este „patata” și ar trebui returnata imediat. Ar trebui sa „stau deoparte” de politica britanica. Toate acestea au ieșit la iveala in timpul unui dineu pe care l-am oferit…

- Grupul anglo-olandez Unilever, a treia cea mai mare companie britanica, a anuntat joi ca sediul sau social va fi transferat de la Londra la Rotterdam (Olanda), informeaza AFP, potrivit Agerpres. Unilever, producătorul săpunului Dove şi al supelor Knorr, s-a declarat în repetate…