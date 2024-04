Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii de joi, 4 aprilie, nava de cautare salvare Artemis a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a transportat, in zona de siguranta a poligonului de trageri antiaeriene Capu Midia, o ambarcatiune recuperata din apele teritoriale romanesti. In cursul serii de joi, 4 aprilie,…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, si-a anulat deplasarea pe care urma sa o faca la Bruxelles pentru intalniri cu omologi din tarile NATO, a indicat luni un oficial american, dupa ce seful Pentagonului a fost internat la terapie intensiva si si-a transferat atributiile catre adjuncta sa,

- In timpul primului interviu acordat unui jurnalist occidental, de la invazia din Ucraina, Vladimir Putin i-a declarat lui Tucker Carlson ca a avut o conversatie in trecut despre aderarea Rusiei la NATO.

- Fostul presedinte american Donald Trump a facut apel luni la republicanii din Congresul SUA sa se opuna acordului care prevede un ajutor de 60 de miliarde de dolari pentru Kiev, relateaza AFP, conform Agerpres."Numai un idiot ori un democrat din stanga radicala ar vota pentru acest proiect oribil",…

- Un tribunal din Moscova a prelungit vineri cu doua luni, pana pe 30 martie, detentia provizorie a lui Evan Gershkovich, jurnalistul american al Wall Street Journal, arestat la sfarsitul lunii martie 2023 in Rusia pentru „spionaj”, acuzatie respinsa de apararea sa, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Louis Rees-Zammit, speranta rugby-ului galez, in varsta de 22 de ani, paraseste acest sport pentru a incerca o cariera in fotbalul american in Statele Unite, a anuntat marti clubul sau, Gloucester, scrie AFP."Gloucester Rugby a fost de acord sa rezilieze contractul cu Louis Rees-Zammit pentru a-i…