Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din Pipirig, si-a pierdut viata, pe 22 august, in urma unui accident mai putin obisnuit. Barbatul a fost gasit agatat in tepusele unui gard si, dupa ce a fost resuscitat, a fost transportat la spital, insa ulterior a decedat. „La data de 22 august a.c., in jurul […]…

- Tragedie pentru parintii tanarului mort in tragicul accident de la Sarca: este al doilea copil care le moare, in decurs de cativa ani. Accidentul a avut loc in noaptea dintre marti spre miercuri, intr-o curba periculoasa de la Sarca, pe fondul lipsei de experienta la volan. Tanarul putea sa pacaleasca…

- Tragedie fara margini intr-un tren ce circula pe ruta Iași-București. Miercuri, un barbat din Botoșani, de doar 57 de ani, și-a gasit sfarșitul pe o bancheta, fara ca nimeni sa iși dea seama, nici macar soția care ii era alaturi. Se pare ca femeia credea ca acesta doarme, fara sa se gandeasca o clipa…

- Un baiat de 16 ani a murit, luni seara, in localitatea Tudora, județul Botoșani, inecat in raul Siret, anunța Mediafax. Pompierii din Botoșani au acționat pentru cautarea unui baiat despre care aveau informații ca s-a inecat in raul Siret, pe raza localitații Tudora, in zona balastierei. Persoanele…

- Este vorba de un copil de 8 ani din Catunele din județul Gorj care s-a inecat, joi, in raul Motru. Mama și bunicul lui au sarit in ajutorul sau, insa au mai putut ieși la suprafața. Cei trei au fost scoși din apa de salvatori, insa in ciuda manevrelor de resuscitare a fost constatat decesul. Tragedia…

- UPDATE – Un al doilea tanar a decedat in urma accidentului rutier produs, miercuri dimineata, pe raza localitatii Calinesti din judetul Botosani, au declarat cadre medicale de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’. Tanarul de 20 de ani se afla pe scaunul din dreapta…

- Tragedie in Cluj-Napoca, acolo unde in aceasta dimineața s-a dat alarma la 112. Potrivit martorilor, o femeie a fost gasita inconștienta la pamant dupa ce ar fi cazut de la inalțime. Victima a fost resuscitata timp de o ora Un apel la 112 anunța in aceasta dimineața, in jurul orei 05:40, faptul ca o…

- Tragediile se țin lanț in Romania, țara in care evenimentele nefericite sau accidentele sunt la ordinea zilei. Din pacate, zilnic, zeci de oameni, printre care și copii, iși pierd viața accidental, fara ca nimeni sa nu poata interveni pentru a-i salva. Cel mai recent exemplu este cel al unui adolescent…