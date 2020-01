Ce schimbari a adus noul an in instantele constantene

Noul an a adus cu sine schimbari importante si in justitia de la malul marii. Astfel, odata cu intrarea in anul 2020, Curtea de Apel Constanta a ramas fara unul dintre vicepresedintii instantei.Magistratul Eleni Cristina Marcu nu mai este vicepresedintele Curtii de Apel Constanta, incepand cu… [citeste mai departe]