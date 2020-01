Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul hondurian Carlos Costly a fost una din prezentele exotice ale FC Vaslui in perioada cand echipa era patronata de Adrian Porumboiu. Acesta a avut un conflict major cu interlopul local „Grecu“ dupa o aventura cu nevasta acestuia.

- Am avut parte de o perioada scurta in care a fost frig și iata ca acum pare ca a venit primavara in Romania. Temperaturile sunt foarte ridicate in aceasta saptamana, pe intreg teritoriul țarii, iar gradele vor urca destul de mult in termometre.

- In patru ani, peste 180 de asistenti medicali debutanti au urmat un program de angajare, instruire si dezvoltare profesionala initiat de o retea de sanatate privata din Romania, in Bucuresti, Cluj si Brasov.

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a mers la urne fara soțul sau. Daca Iohannis a votat la București, prima doamna a mers la urne la Sibiu, acolo unde locuiește. "Am votat pentru Romania normala și va invit pe toți la vot. Este foarte important sa vina toți romanii la vot",…

- Pretul cazarii in hotelurile si pensiunile din Romania a crescut, in acest an, cu 9% fata de 2018 si cu 55% fata de 2017, conform datelor portalului de rezervari hoteliere Travelminit.ro, transmise marti. Tichetele de vacanta au influentat pretul hotelurilor in 2019, Travelminit raportand…

- La nivel mondial, industria jocurilor video este mai mare ca industria de muzica si de film la un loc, iar românii contribuie masiv la dezvoltarea acestei piețe, fie ca angajați ai celor mai mari studiori din lume care și-au deschis birouri în orașe precum București, Cluj sau Iași, fie din…