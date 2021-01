Un informator al Securității auditează CNCAN-ul De cațiva ani, la auditul Comisiei Naționale pentru Controlul Activitaților Nucleare (CNCAN) iși face veacul un pensionar controversat. Este vorba despre pensionarul Ion Leon Razvan Andrieș Șeptilici care este consilier de audit in cadrul CNCAN. Acesta a fost colaborator al Securitații sub numele de „Ovidiu” dovedit prin sentința civila a Curții de Apel București nr.932 din 09.02.2011 (vezi documentul in facsimil) pe vremea cand era director la Administrația Naționala a Rezervelor de Stat. Șeptilici a fost recrutat la 17.03.1975 pe cand era economist la I.C.E. Minerali Import-Export, dupa care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

