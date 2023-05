Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a declarat, miercuri, ca are „incredere totala” in Secret Service, serviciul care asigura securitatea demnitarilor americani, in ciuda faptului ca s-a trezit cu un intrus in plina noapte la domiciliul sau, desi era pazit de…

- Secret Service, agentia din SUA care se ocupa de protectia demnitarilor, investigheaza cum a reusit un barbat sa intre in locuinta consilierului pentru securitate nationala al presedintelui Joe Biden, Jake Sullivan, in toiul noptii, fara a fi detectat de agentii care ii pazeau casa, au declarat pentru…

- Statele Unite nu au decis ca grupul rus de mercenari Wagner este o "organizatie terorista straina", in pofida actiunilor pe care organizația condusa de Evgheni Prigojin le desfașoara in continuare in Ucraina, a declarat joi, 20 aprilie, purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate din…

- Jake Sullivan, asistentul adjunct al președintelui SUA și consilier pentru securitate naționala al vice-președintelui SUA, l-a avertizat, vineri, pe președintele georgian, Salome Zurabisvili, sa nu participe la ocolirea sancțiunilor impuse Rusiei, anunța Tass, potrivit Rador.Jake Sullivan și Salome…

- Ucraina si-a extins cererea de bombe cu fragmentatie controversate din partea Statelor Unite pentru a include o arma ale carei submunitii doreste sa le lanseze din drone impotriva fortelor ruse, au indicat doi membri ai Congresului american, potrivit Reuters. Kievul le-a solicitat unor membri ai…

- Directorul agentiei centrale de informatii americane a menționat insa ca SUA nu pot confirma ca Beijingul ar fi luat o decizie in acest sens sau au fost deja livrate materiale, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. „Suntem convinsi ca liderii chinezi au in vedere sa furnizeze material letal”…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a denuntat marti ”absurditatea” acuzatiilor lui Vladimir Putin care a afirmat ca amenintarea occidentala impotriva Rusiei justifica invadarea Ucrainei, informeaza France Presse și Agerpres. ”Nimeni nu ataca Rusia. Exista un fel de…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a confirmat ca delegația prezidențiala a anunțat Rusia despre calatoria președintelui Joe Biden la Kiev. Informarea a fost facuta duminica dimineața, cu cateva ore inainte de plecarea de la Washington, potrivit BBC . Calatoria era…