Un incendiu provocat cu intenție a distrus o casă din Botoșani O casa din localitatea Vorniceni din judetul Botosani a fost distrusa, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu care ar fi fost provocat intentionat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, la fata locului s-au deplasat trei echipaje ale ISU, iar pentru stingerea focului cei 11 pompieri militari au actionat mai bine de cinci ore. „Cand s-a produs evenimentul, nu era nimeni acasa. Alarma s-a dat putin inainte de ora 4.00. Vecinii au vazut flacarile si au cerut ajutor de la pompieri. La fata locului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

