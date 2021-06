Un impozit minim pe profitul companiilor valabil la nivel global ar aduce UE un plus de 50 de miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar obtine venituri suplimentare de ordinul a 50 de miliarde de euro de pe urma taxarii companiilor multinationale, daca se va ajunge la un acord in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica cu privire la un impozit minim de 15% pe profitul companiilor valabil la…

- Directorul general al Fondului Monetar International (FMI) a salutat marti propunerea oficialilor americani privind un impozit minim de 15% pe profitul companiilor, valabil la nivel global, subliniind ca acesta va permite tarilor sa investeasca mai mult in domenii esentiale precum educatia, sanatatea…

- Tarile din G7 sunt aproape de a ajunge la un acord privind un impozit minim pe profitul multinationalelor, deschizand calea pentru un acord global in acest an, a anuntat publicatia Financial Times (FT), transmite Reuters. Un acord in cadrul G7 ar putea fi anuntat vineri, dupa ce in ultimele…

- Cea mai recenta propunere a SUA privind un impozit minim de 15% pe profitul companiilor valabil la nivel global va contribui la ajungerea la un acord de referinta la nivel international în cursul verii, a declarat vineri ministrul german al Finantelor, Olaf Scholz.Trezoreria SUA s-a oferit…

- China este in responsabila pentru mai multe emisii de gaze cu efect de sera decat toate natiunile dezvoltate din lume combinat, arata un studiu al Rhodium Group. Emisiile Chinei a sase gaze care capteaza caldura au crescut la echivalentul a 14,09 miliarde de tone de CO2 in 2019, depasind totalul de…

- Miniștrii de finanțe ai G20 au luat act, miercuri, de susținerea administrației Biden pentru proiectul de instaurare a unui prag fiscal minim de impozitare, incredințat in urma cu patru ani Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Un acord ar putea fi incheiat pana la jumatatea…