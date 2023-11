Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) platește o chirie de 520.000 Euro pe an unei firme controlate de fostul ministru Dan Ioan Popescu, potrivit unei investigații publicate de Grupul de Investigatii Politice (GIP). Imobilul inchiriat de ANRE este vechi și se afla intr-o…

- Tensiunile se indreapta spre un adevarat razboi, intre Hamas și Israel. Mai mult, guvernul statului evreu are de gand sa anexeze o bucata din Gaza. Ministrul israelian de externe, Eli Cohen, a lasat sa se ințeleaga ca Israelul ar putea anexa o parte din Gaza, intr-un interviu radiofonic acordat miercuri…

- Israelul a anunțat Națiunile Unite ca dorește sa evacueze 1,1 milioane de locuitori din nordul Gazei in 24 de ore, semn ca o ofensiva terestra este iminenta. Situație disperata pentru locuitorii Fașiei Gaza. Israelul le-a cerut sa paraseasca zona in termen de 24 de ore, semn ca se apropie ofensiva terestra.…

- Ministrul israelian al Energiei, Israel Katz, a transmis, joi, ca nu vor ridica asediul asupra Gaza daca Hamas nu va elibera ostaticii, potrivit Reuters.Situația in care se afla in aceste momente Fașia Gaza, unde locuiesc peste 2,3 milioane de oameni, a venit o data cu decizia autoritaților israeliene…

- Prim-ministrul Dorin Recean va efectua in perioada 27 – 29 septembrie curent, o vizita de lucru in Germania, la Berlin, a declarat astazi dupa ședința Guvernului de catre purtatorul de cuvant al Guvernului, Daniel Voda, transmite MOLDPRES . In Germania, premierul va participa in calitate de invitat, alaturi…

- Partidul Popular din Spania (PP) de dreapta a adunat zeci de mii de oameni la Madrid la un miting de protest impotriva actualului prim-ministru al țarii, liderului Partidului Muncitoresc Socialist Spaniol (PSOE) Pedro Sanchez și posibila colaborare a acestuia cu partidele separatiste. La sfirșitul lunii…

- Uniunea Europeana nu are planuri imediate vizand interzicerea gazelor naturale lichefiate rusesti, in pofida faptului ca importurile blocului comunitar au explodat, a declarat vineri ministrul spaniol al Energiei, Teresa Ribera, care a mentionat ingrijorarile cu privire la o noua crestere a preturilor,…

- Ministrul de externe Serghei Lavrov a afirmat ca detinerea de arme nucleare protejeaza Rusia in fata amenintarilor de securitate, iar Moscova continua sa reaminteasca Occidentului despre riscuri pentru a preveni un conflict intre puterile nucleare, informeaza Reuters.